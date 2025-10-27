Колишнього премʼєр-міністра Малі засудили за допис у соцмережах. Він критикував військову хунту

У Малі суд засудив колишнього премʼєр-міністра Мусу Мару до двох років позбавлення волі за допис у соціальних мережах. Він критикував військових лідерів за обмеження демократичних свобод.

Про це пише Reuters.

Мару, який очолював уряд у 2014—2015 роках, також оштрафували на 500 тисяч центральноафриканських франків ($887,10).

Moussa Mara Yelema / Facebook

Мара — один з небагатьох публічних людей, які відкрито ставлять під сумнів військовий уряд Ассімі Гоїти. Генерал Гоїта на початку цього року розпустив політичні партії та без виборів надав собі пʼятирічний президентський мандат.

Правозахисна організація Amnesty International заявила, що вирок Марі був частиною ширших репресій проти інакомислення. Там назвали кількох журналістів і активістів, яких затримали після критики військових правителів Малі.