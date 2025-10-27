Гелікоптер та винищувач ВМС США розбилися над Південнокитайським морем

У неділю, 26 жовтня, винищувач F/A-18 Super Hornet та гелікоптер MH-60R Sea Hawk Військово-морських сил США впали над Південнокитайським морем.

Про це йдеться у повідомленні Тихоокеанського флоту США у соцмережі Х.

Гелікоптер, який входив до складу 73 вертолітної ударної ескадрильї «Бойові коти», розбився близько 14:45 за місцевим часом. За 30 хвилин після аварії розбився і винищувач з 22 ударної винищувальної ескадрильї «Бойові червоні півні».

Обидві авіатрощі сталися під час виконання планових операцій. Усіх п’ятьох членів екіпажу врятували пошуково-рятувальні групи 11 авіаносної ударної групи.

Причини авіакатастроф з’ясовують.

Як повідомляло видання CNN, вартість винищувача F/A-18 Super Hornet складає близько $60 мільйонів. У квітні 2025 року Штати втратили за тиждень у Червоному морі два такі літаки.

Автор: Світлана Зайкова