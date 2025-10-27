У Польщі затримали двох українців — їх підозрюють у стеженні за військовою допомогою для України

У польському місті Катовіце затримали двох українців, підозрюваних у діяльності на користь іноземної розвідки.
Про це пише RMF 24.
Затримані — 34-річна жінка та 32-річний чоловік, які спеціалізувалися на розвідці військового потенціалу Польщі.
Вони також мали встановлювати пристрої для моніторингу критичної інфраструктури. Зокрема, йшлося про встановлення прихованих камер на маршрутах транспортування озброєння та обладнання для України. Вони також збирали інформацію про польських солдатів.
У затриманих знайшли велику кількість обладнання для звʼязку.
Жінці та чоловікові висунули звинувачення у шпигунстві, за яке загрожує вісім років вʼязниці. Найближчі три місяці вони проведуть під вартою.
- За останні місяці Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало 55 людей, які діяли на шкоду Польщі на замовлення російської розвідки. Наприклад, 23 жовтня у польському місті Біла Підляська поліція затримала українця, якого підозрюють у шпигунстві на користь РФ.
- За кілька днів до цього, 21 жовтня, кількох українців затримали у Польщі та Румунії. За версією слідства, вони намагалися відправити посилки з вибухівкою в Україну та в офіс «Нової пошти» в Бухаресті.