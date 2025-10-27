Росія вночі атакувала Україну сотнею дронів. Скільки збила ППО

У ніч проти 27 жовтня російська армія запустила по Україні 100 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та інших типів. Близько 70 з них — Shahed.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Дрони атакували з таких напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 66 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

У 9 місцях влучили 26 безпілотників.