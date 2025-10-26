Міністр фінансів США назвав російського посланця Дмитрієва пропагандистом, який бреше, що санкції не вплинуть на РФ

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що слова спецпредставника Росії Кирила Дмитрієва про те, що санкції буцімто не впливають на його країну, є неправдивими.

Про це він сказав в ефірі каналу CBS News.

Раніше Дмитрієв заявив, що санкції США і Європи проти Росії «абсолютно ніяк не вплинуть на російську економіку», а тільки призведуть до нібито зростання цін на заправках США.

Бессент у відповідь на ці слова росіянина заявив, що Москва «одразу відчує наслідки».

Він нагадав, що Індія повністю припинила закупівлі російської нафти, а також багато китайських нафтопереробних заводів зупинилися.

«Ви справді збираєтесь опублікувати те, що каже російський пропагандист? Я маю на увазі, що він ще може сказати? Що все буде жахливо, і це змусить Путіна піти на переговори?» — сказав очільник американського Мінфіну.

Він запевнив, що російська економіка зараз налаштована під воєнний час, її зростання «нульове», а інфляція перевищує 20%. Бессент зазначив, що військову машину Кремля фінансує саме продаж нафти. Тож, на його думку, санкції змогли «суттєво скоротити прибуток від неї».

«Що, на вашу думку, з ним буде, якщо він повернеться додому і скаже по телевізору: «Це жахливо, президент Трамп вчинив правильно. Це кампанія максимального тиску, яка дасть результат»? Звичайно, ні. Якщо ви проаналізуєте і подивитеся на кожну тезу Росії, вони, здається, використовують вислів: «Ми захистили економіку проти цього». Що ж, вони не захистили економіку», — наголосив міністр фінансів США.

Він додав, що після запровадження санкцій доходи РФ від нафти впали на 20% у річному обчисленні і можуть впасти ще на 20—30%.