Канада готова до торговельних переговорів зі США «в будь-який час» — попри підвищення мит Трампом

Канадський уряд готовий поновити торговельні переговори зі США, попри погрози президента Дональда Трампа підвищити мита на імпорт з Канади на 10%.

Про це заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні, пише Bloomberg.

«Канада готова розвивати прогрес, якого ми досягли в переговорах або дискусіях з нашими американськими колегами», — сказав канадський премʼєр на саміті країн південно-східної Азії ASEAN.

Карні наголосив, що торговельні переговори зі США є «виключною відповідальністю уряду» і «найкращим кроком вперед».

Він додав, що його поїздка до Азії зосереджена на диверсифікації торговельних відносин Канади — із загальною метою подвоїти експорт на ринки поза межами США протягом наступного десятиліття.