Канада готова до торговельних переговорів зі США «в будь-який час» — попри підвищення мит Трампом

Канадський уряд готовий поновити торговельні переговори зі США, попри погрози президента Дональда Трампа підвищити мита на імпорт з Канади на 10%.
Про це заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні, пише Bloomberg.
«Канада готова розвивати прогрес, якого ми досягли в переговорах або дискусіях з нашими американськими колегами», — сказав канадський премʼєр на саміті країн південно-східної Азії ASEAN.
Карні наголосив, що торговельні переговори зі США є «виключною відповідальністю уряду» і «найкращим кроком вперед».
Він додав, що його поїздка до Азії зосереджена на диверсифікації торговельних відносин Канади — із загальною метою подвоїти експорт на ринки поза межами США протягом наступного десятиліття.
- 23 жовтня Трамп заявив, що США припиняють всі торговельні переговори з Канадою через «шахрайську рекламу», в якій покійний колишній президент Рональд Рейган негативно висловлювався про мита.
- За два дні президент США оголосив, що підвищує тарифні мита для Канади на 10%. Поки незрозуміло, на які товари вплинуть нові мита. Більшість канадського експорту до США звільнені від тарифів через угоду між США, Мексикою та Канадою (USMCA), яку країни підписали під час першого терміну Трампа.