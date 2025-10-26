Трамп підвищує тарифи для Канади через рекламу з Рональдом Рейганом

Президент США Дональд Трамп 25 жовтня оголосив, що підвищує тарифні мита для Канади на 10%. Причиною стала реклама канадської провінції Онтаріо, в якій покійний президент Рональд Рейган негативно висловлювався про мита.

Про це пише Reuters.

«Через їхнє серйозне перекручування фактів та ворожі дії я збільшую тариф на Канаду на 10% понад те, що вони сплачують зараз», — написав він у Truth Social.

У рекламі уряду Онтаріо лунає закадровий голос Рейгана, який критикує тарифи на іноземні товари, водночас заявляючи, що вони спричиняють втрату робочих місць і торговельні війни.

Трамп 23 жовтня завершив торговельні переговори з Канадою через рекламу, яку назвав «шахрайською». Наступного дня премʼєр-міністр Онтаріо Даг Форд заявив, що після переговорів з премʼєр-міністром Канади Марком Карні Онтаріо призупинить рекламну кампанію в США, щоб торговельні переговори могли відновитися.

Незрозуміло, на які товари вплинуть нові мита. Більшість канадського експорту до США звільнені від тарифів через Угоду між США, Мексикою та Канадою (USMCA), яку країни підписали під час першого терміну Трампа.

Адміністрація Трампа в серпні запровадила 35% мита на канадські товари, що не підпадають під дію USMCA. Але економіка Канади постраждала від галузевих мит у розмірі 50%, які Трамп запровадив цього року на сталь та алюміній з усіх країн.

Премʼєр-міністр Карні, який заступив на посаду у березні, скасував більшість відповідних тарифів Канади на імпорт із США, які запровадив його попередник Джастін Трюдо. Але радник Білого дому Кевін Гассетт заявив 24 жовтня, що Трамп розчарований Канадою, а торговельні переговори йдуть не дуже добре.