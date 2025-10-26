Президент Литви пропонує обмежити транзит до російського Калінінграда після інцидентів з метеозондами з Білорусі

У звʼязку із загрозою контрабанди через білоруські метеорологічні зонди президент Литви Гітанас Науседа запропонував закрити кордон з Білоруссю на тривалий термін і обмежити транзит до Калінінграда.

Про це пише литовське медіа LRT.

У заяві адміністрації литовського президента йдеться, що Науседа оцінює інциденти останніх днів і збої в роботі аеропортів «як гібридну атаку на Литву, на яку необхідно реагувати як симетричними, так і асиметричними способами».

«Найближчими днями уряд повинен запропонувати способи реагування. Серед варіантів, які повинні бути розглянуті, – тривале закриття кордону з Білоруссю та обмеження транзиту до Калінінграда», — йдеться в заяві адміністрації Науседи.

У вівторок, 28 жовтня, президент Литви скличе міжвідомчу нараду із цих питань.