До Литви залетіло кількадесят метеозондів з Білорусі — через це закривали аеропорт Вільнюсу та кордон з РБ

У ніч проти 22 жовтня на територію Литви залетіло кілька десятків метеозондів з Білорусі, які переправляли контрабанду. Через це припиняв роботу аеропорт Вільнюсу.

Про це з посиланням на Національний центр управління кризами Литви повідомляє Delfi.

Зокрема, 13 метеозондів летіли в напрямку аеропорту Вільнюсу. Через це затримали близько 30 рейсів.

Наразі правоохоронці знайшли п’ять зондів та затримали підозрюваного, у якого виявили 7 тисяч пачок контрабандних сигарет.

Через прольоти зондів Литва закрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю — Медининкай і Шальчининкай. У прикордонній службі зазначили, що потоки на КПП у такий час мінімальні, тому жодних інцидентів у звʼязку із закриттям не було.

Що таке метеозонди, і навіщо вони потрібні?

Метеозонди — повітряні кулі з невеликим навантаженням, які призначені для вивчення атмосфери, але можуть використовуватися у військових цілях. Підозрілі метеозонди виявляли, зокрема, над Києвом — вперше це сталось у лютому 2023 року, повідомляв очільник розвідувального центру Сил оборони Естонії Марго Гросберг.

За словами Гросберга, на збитих аеростатах були відбивачі, щоб радари протиповітряної оборони їх не засікли. Таким чином ворог виснажує українські засоби ППО та знаходить місце дислокації позицій Повітряних сил.

У вересні в Європі почали фіксувати порушення повітряного простору дронами та літаками. Зокрема, російські безпілотники залітали до Польщі та Румунії, їхні уламки знаходили в Болгарії та Латвії. Три винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії. Через появу дронів тимчасово закривали головний аеропорт Копенгагену, їх також фіксували в Норвегії, біля бази ВМС Швеції та військових обʼєктів у Данії.

На тлі регулярних порушень Росією повітряного простору країн ЄС європейські лідери 16 жовтня затвердили дорожню карту чотирирівневого захисту від дронів, яка передбачає створення системи захисту від дронів та інших повітряних загроз до 2030 року.

Автор: Анастасія Зайкова