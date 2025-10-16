ЄС затвердив дорожню карту чотирирівневого захисту від дронів

Європейський Союз презентував дорожню карту оборонної готовності до 2030 року, яка передбачає створення комплексної системи захисту від дронів та інших повітряних загроз. Документ містить чіткі цілі, завдання й етапи реалізації і ставить за мету досягти оборонної готовності до 2030 року.
Про це повідомила керівниця Європейського оборонного агентства (EDA) після зустрічі міністрів оборони ЄС.
Зокрема, країни блоку планують:
- створити мережі сенсорів і систем спостереження, інтегрованих між країнами ЄС;
- впровадити засоби радіоелектронної боротьби для блокування сигналів керування дронами;
- застосовувати дрони-перехоплювачі та системи для нейтралізації безпілотників;
- обмінюватися даними, організовувати спільні закупівлі та узгоджувати оборонні спроможності між членами ЄС і НАТО.
Крім того, у дорожній карті ЄС обіцяє надати Україні «репараційну позику» до кінця 2025 року.
Вона також підкреслила важливість українського досвіду, зазначивши, що тісна співпраця дозволить знизити витрати й скоротити час постачання протидронових систем.
«Ми можемо зменшити витрати і час постачання, якщо об’єднаємо зусилля з українськими партнерами. Вони мають унікальний досвід і технологічні рішення, які ми можемо масштабувати на рівні ЄС», — сказала вона.
У документі також йдеться, що ініціатива ЄС не має на меті дублювати роботу НАТО, а доповнює її, допомагаючи країнам-членам заповнювати власні оборонні прогалини через спільні проєкти і координацію.
- У вересні в Європі почали фіксувати порушення повітряного простору дронами та літаками. Зокрема, російські безпілотники залітали до Польщі та Румунії, їхні уламки знаходили в Болгарії та Латвії. Три винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії. Через появу дронів тимчасово закривали головний аеропорт Копенгагену, їх також фіксували в Норвегії, біля бази ВМС Швеції та військових обʼєктів у Данії.