Сербія пропонує провести мирні переговори Росії та України в Белграді

Міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич заявив, що Белград готовий стати майданчиком для потенційних мирних переговорів між Україною та Росією.

Про це він сказав в ефірі Fox News.

«Сербія також серед країн, які можуть бути корисними, враховуючи наш досвід і той факт, що ми дружимо з усіма залученими сторонами, щоб спробувати, якщо буде зацікавленість, провести будь-які переговори про те, як покласти край цій жахливій трагедії, що призвела до стількох смертей і руйнувань», — зазначив Джурич.

Він наголосив, що війна в Україні має негайно завершитися, і додав, що Белград загалом підтримує територіальну цілісність і суверенітет усіх держав у межах їхніх кордонів, визнаних ООН, зокрема й України.

Fox News із посиланням на аналітиків пише, що Сербія стала б нетиповим місцем для проведення наступного раунду перемовин, враховуючи її історичні, культурні та релігійні зв’язки з Росією.

Попри те що Сербія долучилася до ухвалення резолюцій ООН, що засуджують російське вторгнення в Україну та проведення референдумів про анексію частини українських територій, Белград відмовився приєднуватися до західних санкцій, введених проти Росії у зв’язку з її вторгненням.

Крім того, очільник сербського МЗС зазначив, що його країна цінує своє місце в Європі між Сходом і Заходом та водночас підтримує тісні відносини зі США.