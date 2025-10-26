Таїланд і Камбоджа підписали розширене перемирʼя. Посередником став Трамп

Премʼєр-міністри Таїланду та Камбоджі 26 жовтня підписали розширену угоду про припинення вогню. Посередником на церемонії виступив президент США Дональд Трамп.

Про це пише Reuters.

Угода ґрунтується на перемирʼї, яке країни підписали на початку серпня. Обидві сторони звинувачують одна одну у початку пʼятиденного конфлікту наприкінці липня. В результаті загинуло щонайменше 48 людей та близько 300 тисяч тимчасово залишили свої будинки.

На церемонії під час саміту Асоціації країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) у столиці Малайзії Куала-Лумпурі на тлі були символіка США та напис «Забезпечення миру». Трамп назвав двох лідерів мужніми і додав, що перемирʼя, яке він уклав, врятувало «мільйони життів».

«Мені подобається це робити. Я люблю це… Тобто не варто казати, що це просто хобі, бо це значно серйозніше, ніж хобі, але це те, що у мене добре виходить, і те, що я люблю робити», — заявив Трамп про свою посередницьку діяльність.

Getty Images / «Бабель»

Дві країни у спільній декларації зобовʼязалися створити групу спостерігачів АСЕАН, забезпечити деескалацію військової ситуації та вивести важке озброєння з прикордонної зони, а Таїланд погодився звільнити 18 камбоджійських військовополонених після втілення цих заходів.

Вони також домовилися координувати зусилля з видалення наземних мін, які стали причиною бойових дій після того, як тайський солдат отримав поранення, коли патрулював кордон. Влада Таїланду заявила, що Камбоджа встановлює нові загородження, що вона заперечує.