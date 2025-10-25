Reuters: США підготували нові санкції проти Росії, якщо Путін зволікатиме з припиненням війни

Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала додаткові санкції проти ключових галузей російської економіки, якщо очільник Кремля Володимир Путін далі зволікатиме з припиненням війни.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Американські чиновники також повідомили своїм європейським колегам, що вони підтримують використання ЄС заморожених російських активів для закупівлі американської зброї для Києва. Вашингтон провів попередні внутрішні переговори про використання російських активів, що перебувають у США, для підтримки військових зусиль України.

Один високопоставлений американський чиновник сказав Reuters, що хотів би, аби європейські союзники зробили наступний великий крок щодо Росії, і це можуть бути додаткові санкції або мита.

Інше джерело, обізнане з внутрішньою динамікою адміністрації, повідомило, що Трамп, ймовірно, зробить паузу на кілька тижнів і оцінить реакцію Росії на оголошення санкцій у середу.