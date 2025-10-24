У Британії засудили до 17 років учасників підпалу складів з гуманітарною допомогою для України

Лондонський суд у п’ятницю засудив 21-річного Ділана Ерла та ще пʼятьох чоловіків до 17 років ув’язнення за підпал складів з гуманітарною допомогою Україні за наказом «ПВК Вагнера» у 2024 році. Прокуратура назвала ці дії «систематичною кампанією терору й саботажу на британській території».

Про це повідомляє Reuters.

За даними слідства, Ерл обговорював зі своїм куратором із «ПВК Вагнера» також плани викрадення співзасновника фінансового застосунку Revolut і підпал складу в Чехії.

Разом з ним на лаві підсудних був 24-річний Джейк Рівз, який також визнав провину за статтями про підпал і співпрацю з іноземною розвідкою. Його засудили до 12 років ув’язнення.

«Ця справа свідчить про спроби Росії набути шкідливого глобального впливу, використовуючи соціальні мережі для вербування диверсантів на великих відстанях від Москви», — заявила суддя Боббі Чіма-Грабб.

За її словами, пожежа в Східному Лондоні, яку організували Ерл і його спільники, була задумана, щоб «перешкодити доставці гуманітарної допомоги Україні».

Міністр безпеки Великої Британії Ден Джарвіс назвав вирок «чітким сигналом, що ворожа діяльність іноземних держав у нашій країні не буде толеруватися».

Це рішення стало частиною ширшої низки справ, пов’язаних з російською шпигунською діяльністю в Британії. Раніше суд визнав винними групу болгар, які діяли під керівництвом утікача з Wirecard Яна Марсалека.

Британська поліція нещодавно також заарештувала трьох чоловіків, підозрюваних у допомозі російській розвідці, і застерегла громадськість — у країні набирає обертів кампанія іноземних спецслужб із вербування «проксі-агентів».

Кремль традиційно відкинув звинувачення, а російське посольство в Лондоні назвало їх «черговими спробами британської влади покласти на Росію відповідальність за все погане, що стається в країні».