Премʼєр Баварії закликав обмежити вʼїзд до Німеччини молодих чоловіків з України

Премʼєр-міністр німецької федеральної землі Баварія і лідер партії «Християнсько-соціальний союз» Маркус Зьодер вимагає обмежити вʼїзд до Німеччини молодих українських чоловіків.

Про це пише німецьке медіа Bild.

«Ми повинні контролювати та значно скоротити дедалі більший приплив молодих чоловіків з України. ЄС і Берлін повинні вплинути на Україну, щоб вона змінила помʼякшені правила виїзду. Нікому не допоможе, якщо дедалі більше молодих чоловіків з України приїжджатимуть до Німеччини замість того, щоб захищати свою батьківщину», — заявив очільник Баварії.

Bild зазначає, що з кінця серпня, коли Україна дозволила виїздити за кордон чоловікам віком до 22 років, кількість запитів на захист у Німеччині з приблизно ста на тиждень зросла до тисячі.

На тлі цього Зьодер суттєво посилив свої заклики в політиці щодо біженців, вимагаючи припинити виплачувати допомогу українцям призовного віку та обмежити імміграцію.

Політик зазначив, що Німеччина надає Україні повну підтримку зброєю, грошима та гуманітарною допомогою, але «потрібні ще українські солдати, щоб захищати свою країну».

«Якщо це не може бути зроблено добровільно, тоді так звана Директива про масовий приплив біженців має бути обмежена на рівні ЄС», — наголосив премʼєр Баварії.