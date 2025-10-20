У столиці Австрії закривають останній центр приймання українських біженців

У Відні до кінця року закриють останній в Австрії центр приймання вимушених переселенців з України.

Про це інформують ORF та Kronen Zeitung.

Притулком Quartier Schlossberg керує благодійна організація Volkshilfe. У ньому можуть розміститися понад 200 людей, але центр вже деякий час працює на повну потужність.

Відень був останньою федеральною землею з власним центром приймання українських біженців. Улітку цього року такий заклад закрили у Форарльберзі.

З моменту відкриття Quartier Schlossberg надав допомогу майже девʼяти тисячам українців. Там біженці отримували короткострокове житло, харчування, консультації та підтримку в оформленні документів чи переїзді до інших федеральних земель.

Уряд Австрії виплачував €190 одноразової допомоги на людину. Але, за даними Віденського соціального фонду, ця сума покриває лише частину витрат.

За даними ORF, наразі у Відні 10 786 українців перебувають у системі базового забезпечення, а по всій Австрії — близько 30 тисяч.

Газета Kronen Zeitung наголошує, що у разі закриття центру у Відні новоприбулі українські шукачі притулку щонайменше кілька днів будуть без даху над головою, якщо самотужки не зможуть знайти собі прихисток.

У вересні до Австрії прибули 2 000 біженців з України. З огляду на наближення зими та продовження війни, малоймовірно, що ця кількість зменшиться найближчими тижнями