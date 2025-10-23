Times: Британські фірми мимоволі допомагали РФ захищати свій флот атомних підводних човнів в Арктиці

Мережа, повʼязана з російськими шпигунами, майже десять років залучала британські компанії до захисту російського флоту атомних підводних човнів в Арктиці.

Про це йдеться в розслідуванні The Times.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Згідно з документами, що потрапили до журналістів, мережа закупівель обходила санкції та експортний контроль, щоб придбати чутливі підводні технології та дослідницькі судна на суму понад €50 мільйонів з Європи, США, Канади та Японії в період між 2014 і 2024 роками.

Вона придбала на суму понад £1 мільйон ($1,3 мільйона) високотехнологічних компонентів британського виробництва, таких як датчики та дистанційно керовані транспортні засоби, які допомогли побудувати російську систему раннього попередження, що виявляє підводні човни НАТО в Північному Льодовитому океані та захищає ядерну зброю Росії.

Серед проданого британського обладнання був безпілотний апарат, що використовувався для обстеження та прокладання кабелів, а також найсучасніший звуковий датчик для «гідрографічних розвідувальних операцій».

У центрі мережі була кіпрська компанія Mostrello Commercial Ltd. У 2024 році США ввели проти неї санкції.