Команда Олі Полякової поскаржилася на «Суспільне» в Європейську мовну спілку з вимогою змінити правила Нацвідбору

Продюсер української співачки Олі Полякової Михайло Ясинський заявив, що команда виконавиці поскаржилася на «Суспільне» до Європейської мовної спілки (EBU), аби вони втрутилися в їхній конфлікт із «Суспільним мовленням» щодо зміни правил Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення».
Про це Михайло Ясинський написав у Facebook.
«Відправили листи в EBU з проханням втрутитися в справу та в «Суспільне» з попередженням, що якщо не будуть змінені окремі правила Нацвідбору на «Євробачення», то неминучий судовий позов та процес можуть призвести до ще більших скандалів. Треба просто вийти на відкриту дискусію і знайти правильне, справедливе рішення», — написав він.
- Раніше Полякова звернулася до «Суспільного» з проханням змінити правила Нацвідбору на «Євробачення», не уточнюючи, які саме пункти має на увазі. У листі, який співачка опублікувала в соцмережах, ішлося, що «правила мають розвиватися разом з країною», а культура і суспільство зазнали змін. Полякова не уточнила, які саме правила просить змінити організаторів Нацвідбору. Але припускається, що йшлося про вимогу, за якою учасник чи учасниця не мали виступати в Росії, на тимчасово окупованих територіях України після 15 березня 2014 року, а також у Білорусі після 24 лютого 2022-го.
- Тоді «Суспільне мовлення» у відповідь заявило, що правила Нацвідбору не можуть бути змінені після його початку, а розпочався він ще 3 вересня 2025 року.