Співачка Оля Полякова попросила змінити правила Нацвідбору на «Євробачення». Їй відмовили

Українська попвиконавиця Ольга Полякова звернулася до «Суспільного» з проханням змінити правила Нацвідбору на «Євробачення», не уточнюючи, які саме пункти має на увазі.

Про це йдеться в заяві «Суспільного мовлення».

Там кажуть, що правила Національного відбору не можуть змінити після його початку — 3 вересня 2025 року.

«Правила відбору розроблено з урахуванням багаторічного досвіду проведення Національного відбору. Їхня мета — забезпечити належну організацію відбору та участь його переможця як представника України у пісенному конкурсі», — наголосили в «Суспільному».

У листі, який співачка опублікувала в соцмережах, ішлося, що «правила мають розвиватися разом з країною», а культура і суспільство зазнало змін.

«Я вважаю несправедливими ті обмеження, які колись були запроваджені, — вони давно втратили сенс і не відповідають сьогоднішнім реаліям. Вони обмежують права багатьох артистів, які роками працювали в Україні для українців, які залишалися в країні навіть у найважчі часи», — написала Полякова.

Тому, на її думку, важливо, «щоб кожен артист, який живе, працює і творить в Україні, мав рівне право представляти державу на міжнародній сцені».

Полякова не уточнила, які саме правила просить змінити організаторів Нацвідбору. Але припускається, що йшлося про вимогу, за якою учасник чи учасниця не мали виступати в Росії, на тимчасово окупованих територіях України після 15 березня 2014 року, а також у Білорусі після 24 лютого 2022-го.

Співачка заявляла, що готова подати до суду, якщо правила Нацвідбору відмовляться змінити.

«Протягом 11 років у деяких людей могло змінитися усвідомлення початку російсько-української війни. «Суспільне» цінує внесок кожного та кожної в підтримку української армії та розвиток української культури. Водночас дата початку війни є незмінною — її неможливо «пересунути» з огляду на особисті історії чи заслуги», — відповіло співачці «Суспільне».

Востаннє Полякова виступала в Росії 23 травня 2015 року. Тоді вона стала ведучою премії RU.TV і вийшла на сцену в кокошнику із зображенням тризуба.