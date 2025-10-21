Побиття велосипедиста в Києві: щоб вийти з-під варти, підозрюваний має заплатити 10 млн грн застави

Водію мерседеса Олександру Хілику, якого підозрюють у побитті велосипедиста в Києві, обрали новий запобіжний захід за підозрою в залишенні постраждалого в небезпеці. Він перебуватиме під вартою до 1 грудня з альтернативою застави у 5 мільйонів гривень.

Про це передає кореспондентка «Суспільного» із зали суду.

Раніше у цьому кримінальному провадженні Хілику обрали запобіжний захід — тримання під вартою до 31 жовтня без права на заставу. Сторона захисту подала апеляцію. Адвокатка клопотала змінити запобіжний захід на особисте зобовʼязання або нічний домашній арешт, оскільки «тяжкість злочину не дорівнює обраному запобіжному заходу».

Самого Хілика на засіданні не було, проте він доєднався через відеозвʼязок зі слідчого ізолятора. Під час своєї промови він розповів, що має десятки нагород та подяк від військових за волонтерську допомогу. Він просив змінити запобіжний захід зокрема тому, що нещодавно йому провели операцію на очах, тож він потребує особливих умов для відновлення.

Прокурор просив залишити попереднє рішення без змін на час досудового розслідування.

Хілика також обвинувачують в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень. За цим звинуваченням йому раніше обрали запобіжний захід: тримання під вартою до 27 листопада з альтернативою застави у 5 мільйонів гривень.

Тобто, щоб вийти з-під варти, йому потрібно внести 10 мільйонів гривень застави. Адвокатка заявляє, що таких грошей у її клієнта немає.

Що передувало

30 вересня в Подільському районі Києва між 44-річним водієм Mercedes-Benz і 40-річним велосипедистом виник конфлікт через паркування автівки на велосмузі.

Роздратований зауваженням водій авто завдав велосипедисту кількох ударів по обличчю. Потерпілий знепритомнів і впав на асфальт. Відтак нападник відтягнув непритомного чоловіка до узбіччя та поїхав з місця конфлікту.

Його дії одразу кваліфікували як умисне завдавання велосипедисту тяжких тілесних ушкоджень. Санкції статей передбачають покарання у вигляді увʼязнення до 8 років. Нині досудове розслідування триває.

2 жовтня у Білій Церкві на Київщині затримали водія Mercedes-Benz Олександра Хілика. Раніше стало відомо, що він фігурує в іншій гучній справі. Його компанію звинувачують у постачанні неякісного одягу для Тероборони та привласненні 25 мільйонів гривень. Чоловіка обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами та їхній легалізації. Справу вже передали до суду, де фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.