Побиття велосипедиста в Києві: суд змінив запобіжний захід підозрюваному водію Mercedes

Водію Mercedes, якого підозрюють у побитті велосипедиста в Києві, змінили запобіжний захід. Він залишатиметься під вартою до 25 листопада з можливістю внести заставу пʼять мільйонів гривень.

Про це повідомляє «Суспільне».

Раніше йому обирали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 30 днів.

Адвокатка підозрюваного заявила, що він не зможе вийти з-під варти, оскільки не має змоги внести заставу і перебуває під арештом за іншою статтею — залишення в небезпеці, яка не передбачає права на заставу.

Що передувало

30 вересня в Подільському районі Києва між 44-річним водієм Mercedes-Benz і 40-річним велосипедистом виник конфлікт через паркування автівки на велосмузі.

Роздратований зауваженням водій авто завдав велосипедисту кількох ударів по обличчю. Потерпілий знепритомнів і впав на асфальт. Після цього нападник відтягнув непритомного чоловіка до узбіччя та поїхав з місця конфлікту.

Його дії одразу кваліфікували як умисне завдавання велосипедисту тяжких тілесних ушкоджень. Санкції статей передбачають покарання у вигляді увʼязнення до 8 років. Нині досудове розслідування триває.

2 жовтня у Білій Церкві на Київщині затримали водія Mercedes-Benz Олександра Хілика. Раніше стало відомо, що він фігурує в іншій гучній справі. Його компанію звинувачують у постачанні неякісного одягу для Тероборони та привласненні 25 мільйонів гривень. Чоловіка обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами та їхній легалізації. Справу вже передали до суду, де фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.