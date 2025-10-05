Водія, який побив велосипедиста в Києві, узяли під варту

Водія, який у Києві залишив без допомоги непритомного велосипедиста після того, як побив його, взяли під варту на 30 днів без права на внесення застави.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Запобіжний захід 44-річному мешканцю Київщини Олександру Хілику 4 жовтня обрав Подільський райсуд Києва. Чоловік перебуватиме під вартою до 31 жовтня 2025 року.

Напередодні затриманому повідомили про підозру у завідомому залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

Що передувало

30 вересня у Подільському районі Києва між 44-річним водієм Mercedes-Benz та 40-річним велосипедистом виник конфлікт через паркування автівки на велосмузі.

Роздратований зауваженням водій завдав велосипедисту кілька ударів по обличчю. Потерпілий втратив свідомість і впав на асфальт. Після цього нападник відтягнув непритомного чоловіка до узбіччя та поїхав з місця конфлікту.

Його дії одразу кваліфікували як умисне завдання велосипедисту тяжких тілесних ушкоджень. Санкції статей передбачають покарання у вигляді увʼязнення до 8 років. Нині досудове розслідування триває.

2 жовтня у Білій Церкві на Київщині затримали водія Mercedes-Benz Олександра Хілика. Раніше стало відомо, що він фігурує в іншій гучній справі. Його компанію звинувачують у постачанні неякісного одягу для Тероборони та привласненні 25 мільйонів гривень. Чоловіка обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами та їхній легалізації. Справу вже передали до суду, де фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.