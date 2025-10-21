Нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів — заява Зеленського та європейських лідерів

Україна разом з європейськими союзниками виступає за негайне припинення вогню.

Про це йдеться у спільній заяві Зеленського та європейських лідерів.

«Ми рішуче підтримуємо позицію президента Трампа, що бойові дії повинні бути негайно припинені, а нинішня лінія зіткнення повинна стати відправною точкою для переговорів. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою», — йдеться в заяві.

Лідери підкреслили, що тактика затягування Росії раз за разом доводить, що Україна є єдиною стороною, яка серйозно ставиться до миру.

«Тому ми чітко розуміємо, що Україна повинна бути в найсильнішому становищі — до, під час і після будь-якого перемирʼя. Ми повинні посилити тиск на економіку Росії та її оборонну промисловість, доки Путін не буде готовий укласти мир. Ми розробляємо заходи для використання повної вартості заморожених суверенних активів Росії, щоб Україна мала необхідні ресурси», — наголосили політики.

У заяві додали, що лідери зустрінуться наприкінці цього тижня в рамках Європейської ради та Коаліції охочих, щоб обговорити, як просунути цю роботу і надалі підтримувати Україну.

Заяву підписали президент України Володимир Зеленський, премʼєр-міністр Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр-міністерка Італії Джоржа Мелоні, премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Антоніу Кошта, премʼєр-міністр Норвегі Йонас Гар Стьоре, президент Фінляндії Александер Стубб та премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен.