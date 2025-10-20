Reuters: Газопереробний завод в Оренбурзі призупинив постачання газу з Казахстану після атаки дронів

Після атаки українських дронів на Оренбурзький газопереробний завод у Росії Казахстан скоротив видобуток на своєму Карачаганакському нафтогазоконденсатному родовищі на 25—30%.

Про це пише Reuters.

Міністерство енергетики Казахстану 19 жовтня повідомило, що один з найбільших у світі газопереробних заводів в Оренбурзі був змушений призупинити прийом газу з Казахстану — після атаки.

Reuters із посиланням на свої джерела пише, що видобуток у Карачаганаку знизився до 25–28 тисяч метричних тонн зі звичайних 35–35,5 тисячі тонн на день.

Минулого року родовище щодня виробляло близько 263 тисяч барелів нафти, яку експортують через Консорціум Каспійського трубопроводу, чорноморський термінал РФ і трубопровід «Дружба» до Німеччини.

Джерела медіа кажуть, що часткове відновлення постачання газу можливе до вівторка, 21 жовтня. Проте скільки часу треба для повної ліквідації наслідків атаки, наразі невідомо.

Сирий газ із Карачаганака надходить на Оренбурзький ГПЗ у межах договору купівлі-продажу, укладеного між KPO та «КазРосГазом» — спільним підприємством казахстанської держкомпанії QazaqGaz і російського «Газпрому», який володіє Оренбурзьким ГПЗ.