Сили оборони України атакували НПЗ, газопереробний завод і склад пального росіян

У ніч проти 19 жовтня Сили оборони України атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області та газопереробний завод в Оренбурзі. А ще — базу пально-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Бердянську.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

Новокуйбишевський нафтопереробний завод у ніч проти 19 жовтня атакували оператори 14 окремого полку БпАК Сил безпілотних систем. Під ударом була установка первинної переробки нафти. Зараз на підприємстві пожежа.

Цей НПЗ розташований приблизно за 1 000 км від державного кордону України, у Самарській області РФ. Завод виробляє понад 20 різновидів товарів, а щорічний обʼєм первинної переробки становить 4,9 мільйона тонн.

Оренбурзький газопереробний завод атакували Сили спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом в РФ «Чорна іскра». За попередньою інформацією під атакою була одна з установок переробки й очищення газу.

Цей завод розташований за 1 500 км від кордону, він є одним з найбільших газопереробних комплексів Росії.