СБУ провела обшуки у родичів детектива Національного бюро, який розслідував низку резонансних справ

Служба безпеки України провела обшуки у родичів детектива Національного антикорупційного бюро, який розслідував низку резонансних справ.

Про це повідомило НАБУ.

Детектив Бюро розслідував зловживання у сфері енергетики («Роттердам+») та на підприємствах залізничної галузі, а саме за підозрою у розкраданні коштів на закупівлі трансформаторів.