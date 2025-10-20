СБУ провела обшуки у родичів детектива Національного бюро, який розслідував низку резонансних справ

Служба безпеки України провела обшуки у родичів детектива Національного антикорупційного бюро, який розслідував низку резонансних справ.
Про це повідомило НАБУ.
Детектив Бюро розслідував зловживання у сфері енергетики («Роттердам+») та на підприємствах залізничної галузі, а саме за підозрою у розкраданні коштів на закупівлі трансформаторів.
- Влітку 2025 року СБУ провела 70 обшуків у детективів НАБУ та затримала декількох. Серед них був керівник регіонального управління НАБУ, яке покриває Дніпропетровську і Запорізьку області, — Руслан Магамедрасулов. Йому оголосили підозру в пособництві державі-агресору та махінаціях з податками.
- Ще одного детектива, співробітника центрального апарату НАБУ Віктора Гусарова підозрюють у державній зраді.
- Захисники Магамедрасулова заявили, що він дотичний до розслідування справи близького до президента бізнесмена Тимура Міндіча. Зокрема, він нібито мав справу з «плівками Міндіча» — прослушками, які нібито були записані в квартирі бізнесмена. Чи дійсно існують ці плівки, достеменно невідомо.
- 2 вересня 2025 року НАБУ і САП оголосили підозру в незаконному збагаченні генералу СБУ Іллі Вітюку. У спецслужбі, коментуючи затримання, заявили, що це помста антикорупційних органів.
- 25 вересня НАБУ заявило, що працівники СБУ проводять слідчі дії у колишніх детективів Бюро. У Бюро припускають, що дії Служби безпеки пов’язані з попередньою роботою цих детективів у слідчих групах, які викривали організовані злочинні угруповання на державних підприємствах і в органах влади, зокрема у Службі безпеки.