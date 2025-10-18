«Добре, що Трамп не сказав ні». Зеленський висловив сподівання стосовно передачі Україні ракет Tomahawk

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп все ж надасть Україні ракети Tomahawk.
В інтервʼю телеканалу NBC News Зеленський визнав, що не отримав бажаного, але це ще може статися.
«Добре, що президент Трамп не сказав ні, але сьогодні не сказав і так», — пояснив глава держави.
Крім того, Зеленський вважає, що лідер Кремля Володимир Путін боїться, що США нададуть Україні ці ракети і вона їх застосує.
Телеканал нагадав, що Путін справді нещодавно заявляв, що надання Україні Tomahawk стане «якісно новим етапом ескалації».
- Зеленський провів зустріч із Трампом 17 жовтня. Після неї він поговорив телефоном з деякими європейськими лідерами. Дехто з них був здивований зміною поглядів президента США. Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував співпрацювати зі США над розробкою мирної угоди для України, подібної до 20-пунктного плану Трампа щодо сектора Гази.
- Axios із посиланням на джерела писало, що Трамп відхилив прохання передати далекобійні крилаті ракети Tomahawk і«був жорстким» під час розмови.