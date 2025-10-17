FT: Путін на саміті в Алясці влаштував Трампу лекцію про Рюрика й Хмельницького. Трамп підвищував голос і хотів піти

У серпні президент США Дональд Трамп прибув в Аляску, сподіваючись укласти угоду з очільником Кремля Володимиром Путіним про припинення вторгнення Росії в Україну. Натомість російський президент категорично відхилив його пропозицію — і розпочав довгу історичну лекцію.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

У присутності лише кількох радників Путін відхилив пропозицію США щодо послаблення санкцій та припинення вогню, наполягаючи на тому, що війна закінчиться лише за умови капітуляції України та здачі більшої частини території на Донбасі.

Потім російський лідер виступив із розлогим історичним монологом, що охоплював середньовічних князів, як-от Рюрик та Ярослав Мудрий, а також гетьмана Богдана Хмельницького — постатей, яких він часто цитує, аби обґрунтувати своє твердження, що українці та росіяни буцімто є однією нацією.

Як кажуть джерела, здивований Трамп кілька разів підвищив голос і в якийсь момент навіть погрожував піти. Врешті-решт він скоротив зустріч і скасував запланований обід, під час якого ширші делегації мали обговорити економічні звʼязки та співпрацю.

В Алясці Трамп заявив, що США готові визнати анексію Криму Росією у 2014 році та закликати Україну відступити з деяких позицій на лінії фронту в Донецькій області на сході країни, якщо Росія припинить бойові дії, повідомили співрозмовники FT.

Але запропонована угода ґрунтувалася на хибних уявленнях. «Територіальні поступки» Росії, як їх після візиту в Москву подавав спецпредставник Трампа Стів Віткофф, фактично означали замороження лінії фронту в районах, які Росії не вдалося захопити силою, — водночас Москва продовжувала вимагати від України здати весь Донбас.

«Він неправильно зрозумів усе, що Путін казав про те, чого має стосуватися саміт», — сказало джерело, ознайомлене з перебігом переговорів.

Представник Білого дому заперечив твердження, що Віткофф неправильно витлумачив російську позицію.

Російський лідер наполягав, що жодна угода не буде можливою, якщо вона не торкатиметься того, що він називає «кореневими причинами» конфлікту — зміни влади в Києві, розширення НАТО та постачання західної зброї Україні. Для Путіна пропозиція Трампа була неприйнятною: він хотів капітуляції України.

FT пише, що саме через дедалі більше роздратування Трампа Путіним адміністрація президента США дозволила європейським союзникам закуповувати зброю з американських запасів для України, допомогла організувати удари по російській енергетичній інфраструктурі та погрожувала Путіну продажем Києву ракет дальньої дії, здатних дістати до Москви.

Результати зустрічі Путіна і Трампа в Алясці

Володимир Путін і Дональд Трамп 15 серпня провели перемовини у форматі «три на три». Зустріч тривала близько трьох годин, після неї президент США й очільник Кремля виступили з короткими тезами, але на запитання журналістів відповідати не стали. Жодних суттєвих заяв про припинення вогню в Україні та повʼязані з цим питання лідери не зробили, проте обидва відгукувались про перемовини позитивно. Також не лунало жодних домовленостей щодо тристороннього саміту за участі Зеленського.

Трамп після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, європейськими лідерами та зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним заявив, що «всі разом» вирішили, що треба одразу переходити до мирної угоди, а не говорити про тимчасове перемир’я. Зеленський раніше неодноразово наголошував на необхідності припинення вогню, після якого обговорювати всі умови тривалого миру.

Reuters з посиланням на джерела опублікувало перелік вимог Путіна щодо припинення війни. Серед них — вивід українських військ з Донбасу, заборона на вступ до НАТО, зняття санкцій з РФ, «формальне визнання» російського суверенітету над Кримом.

Натомість Росія нібито згодна повернути окуповані частини Сумської та Харківської областей та погодитись на певні гарантії безпеки для України.