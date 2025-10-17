Росіяни атакували Україну 70 дронами. Під масованим ударом був Кривий Ріг

У ніч проти 17 жовтня армія Росії атакувала Україну 70 дронами, близько 50 із них — ударні безпілотники Shahed.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:00 українська протиповітряна оборона знешкодила 35 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА в 10 місцях, а також падіння уламків у двох місцях.

Зокрема, під масованою атакою був Кривий Ріг Дніпропетровської області. На території промислового підприємства спалахнула пожежа, її вже загасили. Пошкоджена енергетична інфраструктура, люди не постраждали.

У місті зафіксували десять влучань. Після атаки в кількох селах Криворізького району зникло світло.