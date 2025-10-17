Головком ЗСУ: Росіяни за вересень втратили 29 тисяч військових

Лише у вересні втрати російської армії на війні проти України становили майже 29 тисяч військовослужбовців.
Про це йдеться в заяві головкома ЗСУ Олександра Сирського, яку опублікував Генштаб.
Він додав, що за вересень Сили оборони знищили та пошкодили 70 танків, 65 бойових броньованих машин, понад 1 050 артилерійських систем, шість реактивних систем залпового вогню та іншу техніку.
Крім того, з початку року в полон потрапили 2 060 військовослужбовців РФ.
За словами Сирського, українські воїни зупинили весняно-літню наступальну кампанію росіян. На окремих напрямках Сили оборони проводять контрнаступальні операції, а також проводять штурми для відновлення втрачених позицій. Зокрема, українські воїни продовжують витискати росіян із території Сумської області.
Тривають наші активні дії в Покровському районі Донецької області. Також Сирський заявив про «певні успіхи» у відновленні контролю над територією в Запорізькій області.
З початку року Сили оборони успішно атакували 45 об’єктів паливно-енергетичного та військово-промислового комплексу Росії.
Як наслідок, загальні обсяги виробництва пально-мастильних матеріалів у Росії зменшилися майже на 25%. Щоденно від зниження експорту нафтопродуктів країна-агресор втрачає понад $46 млн.
- Станом на 17 жовтня армія РФ втратила вбитими та пораненими 1,1 мільйона військових. Серед втрат техніки: понад 11 тисяч танків, майже 34 тисячі артсистем, 427 літаків і 28 кораблів / катерів.