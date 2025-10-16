Мера Вишгорода до 16 листопада відсторонили від посади — його підозрюють у розтраті 6,6 млн грн

Святошинський районний суд Києва до 16 листопада відсторонив від посади мера Вишгорода Олексія Момота. Його підозрюють у розтраті 6,6 мільйона гривень.
Рішення суду із судової зали передає кореспондентка «Суспільного».
Напередодні, 15 жовтня, суд призначив Олексію Момоту особисті зобовʼязання до 15 грудня 2025 року.
Момота підозрюють у розтраті 6,6 млн грн бюджетних коштів — під час закупівлі двох екскаваторів для добровольчих формувань на початку повномасштабного вторгнення та ремонту відстійника дощової каналізації.