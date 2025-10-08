Мера Вишгорода підозрюють у розтраті понад 6 млн грн державних коштів

Міському голові Вишгорода Олексію Момоту та директору підрядної організації повідомили про підозру в розтраті понад 6,6 мільйона гривень бюджетних коштів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора без імені фігурантів, проте відомо, що мером Вишгорода є саме Момот.

Слідство встановило, що в перші місяці повномасштабного вторгнення РФ посадовці міської ради організували закупівлю двох екскаваторів-навантажувачів вартістю 7,8 мільйона гривень. Техніку купили під приводом потреби для добровольчого підрозділу.

Її придбали через підконтрольне товариство, яке не мало ані власних потужностей, ані фінансових можливостей, щоб виконати договір. Вартість закупівлі завищили — приблизно на 800 тисяч гривень за кожну одиницю техніки. Таким чином, бюджет громади втратив 1,6 мільйона гривень.

Попри це акти приймання-передачі підписали, а кошти з місцевого бюджету перерахували. Фактично техніка надійшла лише через кілька місяців, її зарахували на баланс комунальних підприємств.

Ще 5 мільйонів гривень з місцевого бюджету незаконно перерахували за роботи з днопоглиблення водойми — відстійника дощової каналізації у Вишгороді.

За даними слідства, міський голова знав, що підрядні роботи не виконали, але підписав акти приймання та ініціював перерахування коштів виконавцю.