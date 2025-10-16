Росіяни вдарили ракетами по навчальному підрозділу Сухопутних військ — є жертви

Уранці 16 жовтня російські окупанти атакували один з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України.

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Відомо, що атакований навчальний підрозділ розташований у тиловій та «відносно спокійній» частині Україні.

Військові зазначають, що попри оповіщення та вжиті заходи безпеки повністю уникнути втрат не вдалося — є загиблі та поранені. Зараз постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Військова служба правопорядку почала службове розслідування.