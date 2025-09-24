Новини

Росіяни вдарили «Іскандерами» по навчальному підрозділу Сухопутних військ, є жертви

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Російські війська завдали комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України.

Про це повідомили Сухопутні сили ЗСУ.

Зокрема, по підрозділу запустили дві балістичні ракети «Іскандер».

Влучання було в укриття, є загиблі та постраждалі, їхню кількість не уточнюють. Пораненим оперативно надають необхідну медичну допомогу.

«З метою збереження життя та здоровʼя людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових обʼєктів надійними укриттями. Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних і повітряних атак ворога», — додали в Сухопутних військах.