The Telegraph: Трамп хоче створити «фонд перемоги» України з грошей від мит проти Китаю

Президент США Дональд Трамп працює над створенням «фонду перемоги України», який фінансуватиметься коштом нових тарифів на імпорт із Китаю.

Про це пише The Telegraph з посиланням на джерела.

За даними медіа, Трамп доручив своєму міністру фінансів Скотту Бессенту представити цей план європейським колегам напередодні візиту Володимира Зеленського до Вашингтону в п’ятницю.

Під час спілкування з журналістами 15 жовтня Бессент розповів, що Трамп доручив йому та послу повідомити європейських союзників про ідею запровадження тарифу на російську нафту для Китаю або «українського тарифу перемоги на Китай».

«Але наші українські або європейські союзники повинні бути готові приєднатися. Ми відреагуємо, якщо наші європейські партнери підтримають нас», — додав він.

Ця стратегія передбачає запровадження 500-відсоткового мита на імпорт із Китаю, а отримані кошти планується спрямувати на закупівлю озброєння для української армії.

Дипломатичні джерела у Вашингтоні повідомили The Telegraph, що ідея запровадження санкцій проти Китаю через закупівлі російської нафти раніше зазнавала опору з боку європейських урядів.