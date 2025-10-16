Новини

Сотні мільйонів доларів та дрони-перехоплювачі. Які результати 31-го засідання «Рамштайну»

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

За результатами 31-го засідання у форматі «Рамштайн» партнери України анонсували військову допомогу на сотні мільйонів доларів, зокрема через ініціативу PURL.

Про це розповів міністр оборони Денис Шмигаль.

На засіданні домовились про нові внески в ініціативу PURL на загальну суму щонайменше $422 мільйони. Наразі внески зробили або задекларували вже понад половину країн-членів НАТО.

Також Україна отримає нові внески на закупівлю з української індустрії на $715 мільйонів. Їх виділять:

  • Норвегія — $600 млн на БпЛА, системи РЕБ та вибухівку;
  • Нідерланди — $106 млн на ударні та розвідувальні БпЛА;
  • Канада — $8 млн на дрони-перехоплювачі;
  • Ісландія — $4 млн у межах «Данської моделі».

Крім того, партнери пообіцяли нові пакети військової допомоги:

  • Швеція — $8 млрд на безпекову допомогу Україні у 2026—2027 роках;
  • Чехія — новий пакет на $72 млн;
  • Канада — $20 млн на зимове спорядження та компоненти до ракет;
  • Португалія — $12 млн у британський фонд закупівлі озброєння для України IFU;
  • Фінляндія — готує 13-й пакет військової допомоги.