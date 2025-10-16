У Threads з’явилися групові чати

Компанія Meta почала поступово запускати у Threads функцію групових чатів, у яких можна додати до 50 підписників.
Про це повідомляє Engadget.
Для створення чату потрібно лише почати нове повідомлення й обрати учасників, які на вас підписані.
Невдовзі компанія планує додати можливість приєднання до чату за посиланням, щоб не додавати людей вручну. Як і в інших месенджерах, користувачі зможуть змінювати назву групи.
Також Meta впроваджує функцію обміну повідомленнями для користувачів у ЄС найближчими днями. Європейські користувачі отримають доступ до функцій обміну медіафайлами, фільтрації спаму й налаштувань приватності.
- Корпорація Meta запустила Threads у 2023 році і спочатку зосередилася на зростанні кількості користувачів. Станом на грудень 2024 року в Threads було 100 мільйонів активних користувачів. Тепер Meta хоче почати використовувати переваги зростання Threads за допомогою експерименту з новою рекламою.