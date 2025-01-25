Threads вводить рекламу — називає це експериментом

Соцмережа Threads — конкурент платформи X — почала тестувати рекламу з вибраними брендами в США та Японії. Вона збиратиме відгуки користувачів, перш ніж поширювати цей експеримент на ринки інших країн.

Про це передає TechCrunch.

«Ми знаємо, що буде багато відгуків про те, як нам підходити до реклами, і ми дбаємо, щоб вона виглядала, як публікації Threads, які ви вважаєте доречними та цікавими», — сказав керівник Instagram Адам Моссері.

Рекламні оголошення матимуть позначку «Спонсоровано», коли з’являтимуться в стрічці. Також користувачі зможуть керувати темами реклами, а також повідомляти про рекламу.

Корпорація Meta запустила Threads у 2023 році і спочатку зосередилася на зростанні кількості користувачів. Станом на грудень 2024 року в Threads було 100 мільйонів активних користувачів. Тепер Meta хоче почати використовувати переваги зростання Threads за допомогою експерименту з новою рекламою.