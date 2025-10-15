Україна і країни Північної Європи започатковують ініціативу, яка готуватиме та оснащуватиме українських військових

Україна та країни Північної Європи започатковують Скандинавсько-Балтійську ініціативу, яка готуватиме й оснащуватиме українських військових.
Про це повідомляє міністр оборони України, який 15 жовтня з норвезьким колегою Торе Сандвіком підписав відповідний Меморандум про взаєморозуміння.
Загалом до ініціативи долучаться дев’ять країн Півночі та Балтії: Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща та Швеція.
Скандинавсько-Балтійська ініціатива матиме такі завдання:
- тренувати українських військових разом з інструкторами країн-партнерів;
- передати українським підрозділам озброєння в кількості, що відповідає розмірам бригади;
- проводити підготовку на території Польщі;
- розвивати партнерство України з країнами Скандинавії та Балтії у сфері безпеки й оборони.