Литва у 2026 році виділить 5,4% ВВП на оборону

Премʼєр-міністерка Литви Інга Ругінене стверджує, що наступного року на оборону в бюджеті виділять 5,38% від валового внутрішнього продукту. Це становить €4,79 мільярда в абсолютних цифрах.

Про це повідомляє LRT.

Раніше зʼявлялися повідомлення, що соціал-демократи можуть скоротити фінансування оборони й не досягнути планки у 5% ВВП.

Рада оборони Литви вирішила, що до 2030 року країна повинна розвинути боєздатність литовської дивізії. Через це протягом найближчих років оборонні витрати залишатимуться на рівні 5–6% ВВП.

Збільшення витрат на оборону в НАТО

Президент США Дональд Трамп неодноразово вимагав у європейських лідерів вкладати більше грошей в НАТО. Раніше він говорив, що «заохочуватиме» Росію «робити все що завгодно» з країнами-членами НАТО, які не виконали своїх фінансових зобовʼязань перед Альянсом.

За планом, який розробив Рютте, союзники мають зобовʼязатися виділяти 3,5% ВВП на основні оборонні витрати до 2032 року та додаткові 1,5% — на повʼязані витрати, зокрема у сфері кібербезпеки та інфраструктури, суміжної з обороною.

Це закріпили Гаазькою декларацією на саміті НАТО 25 червня.