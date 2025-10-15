Справу ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського закрили

Вищий антикорупційний суд закрив справу проти колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського.

Про це сам ексміністр повідомив у фейсбуку.

Він зазначив, що справу закрили за термінами давності, та додав, що з його майна зняли всі арешти.

Що за справа?

22 лютого 2023 року Національне антикорупційне бюро повідомило Андрію Пивоварському про підозру у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад $30 мільйонів.

За даними слідства, у липні 2015 року Пивоварський зі своїм заступником ухвалили наказ, за яким корабельний збір із суден у морському порту «Південний» почали стягувати й приватні компанії. Однак за законом стягувати такі збори мала Адміністрація морських портів. Пивоварський стверджує, що діяв у межах закону.

16 березня Вищий антикорупційний суд обрав Андрію Пивоварському запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 10 мільйонів гривень. Вже наступного дня він вніс усю суму.