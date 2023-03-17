Колишній міністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив, що вніс заставу в майже 10 мільйонів

Колишній міністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив, що вніс заставу в розмірі 9 997 900 гривень.

Про це він написав у Facebook увечері 17 березня.

За його словами, суд підтвердив отримання застави.

Що за справа?

22 лютого Національне антикорупційне бюро повідомило Андрію Пивоварському про підозру у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад $30 мільйонів. За даними слідства, у липні 2015 року Пивоварський зі своїм заступником ухвалили наказ, за яким корабельний збір із суден у морському порту «Південний» почали стягувати й приватні компанії. Однак за законом стягувати такі збори мала Адміністрація морських портів. Пивоварський стверджує, що діяв у межах закону. Цю справу розслідують уже майже сім років.