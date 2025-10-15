Фінляндія доєднається до ініціативи PURL, щоб закупати американську зброю для України

Міністр оборони Фінляндії Анрі Хаккянен оголосив, що його країна доєднається до ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List. Вона дозволяє закуповувати американську зброю для України коштом країн НАТО.

Слова міністра передає фінське медіа Yle.

Хаккянен не уточнив, яку саме суму грошей Фінляндія передасть PURL. Однак сказав, що далекобійна зброя є критично важливою для України та матиме очевидний вплив на ведення війни, якщо Україна її отримає. На його думку, єдиний спосіб досягти миру, це посилити підтримку України і економічні санкції проти Росії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте перед зустріччю міністрів оборони Альянсу оголосив, що союзники вже зобовʼязалися виділити Україні €2 мільярди на закупівлю зброї.