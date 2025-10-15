Генштаб підтвердив повторну атаку на нафтовий термінал в окупованому Криму. Пошкодили те, що вціліло раніше

Сили оборони України у ніч проти 13 жовтня повторно атакували АП «Морський нафтовий термінал» у Феодосії, що в окупованому Криму.

Інформацію про атаку підтвердив Генштаб.

Це багатофункціональний технологічний комплекс з перевалки нафти і нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна і назад, а також на автомобільний транспорт. Його називають найбільшим нафтоналивним терміналом на території півострова. Загальний об’єм нафтопродуктів, що можуть зберігатися в резервуарах, — близько 193 тисяч м³.

Минуло разу Сили оборони атакували цей термінал у ніч проти 6 жовтня. Після цього кілька днів на території підприємств була пожежа.

Тепер українські захисники пошкодили 16 резервуарів з пальним, що вціліли після попередньої атаки. На території підприємства триває масштабна пожежа.

Крім того, у ніч проти 14 жовтня Сили оборони України атакували радіолокаційну станцію РЛС П-18 у Красній Поляні в Криму, пункт управління безпілотників в Олешках на Херсонщині і склад боєприпасів у районі Макіївки Донецької області.