На Мадагаскарі оголосили імпічмент президенту. Армія заявила, що бере владу у свої руки

На тлі протестів і бігства глави держави парламент Мадагаскару оголосив імпічмент президенту Андрі Радзуеліні. Полковник елітного військового підрозділу CAPSAT Майкл Рандріаріна оголосив, що Збройні сили беруть країну під контроль.

Про це пише The Washington Post.

CAPSAT — це той самий військовий підрозділ, який повстав проти уряду у 2009 році, що призвело до приходу до влади Радзуеліни. Рандріаріна заявив журналістам, що військові сформують раду, до складу якої ввійдуть офіцери військових і правоохоронних сил жандармерії. За його словами, вона призначить премʼєр-міністра для «швидкого» формування цивільного уряду.

Дію Конституції та повноваження Вищого конституційного суду призупинили. Рандріаріна сказав, що референдум відбудеться через два роки, хоча деталі цього питання поки що невідомі.

Президент Радзуеліна зіткнувся зі закликами піти у відставку під час тижнів антиурядових демонстрацій, що сколихнули країну та очолювалися молодими протестувальниками покоління Z. Протести в Мадагаскарі почалися через масштабні перебої з водопостачанням та електроенергією, але швидко переросли в загальнонаціональний рух з вимогою відставки президента. Протестувальники заявили, що їх надихнули інші рухи розчарованої молоді, очолювані поколінням Z, які повалили лідерів у Непалі та Шрі-Ланці.