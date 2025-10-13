Франція евакуювала президента Мадагаскару на тлі протестів і військового заколоту

Президент Мадагаскару Андрі Радзуеліна евакуювався із країни французьким військовим літаком на тлі масових протестів і заколоту у війську.

Про це повідомляє французька радіостанція RFI.

Евакуація відбулася після домовленості між Радзуеліною і президентом Франції Емманюелем Макроном. Водночас французька влада наголосила, що не втручається у внутрішню політичну кризу Мадагаскару.

У неділю, 12 жовтня, адміністрація президента заявила про спробу державного перевороту з боку членів елітного підрозділу Capsat, який у 2009 році допоміг Радзуеліні прийти до влади. Того ж дня близько тисячі людей зібралися на площі 13 травня в Антананаріву, щоб підтримати військових. Опівдні крізь натовп проїхали три бронемашини з усміхненими солдатами, які розмахували зброєю та прапорами Мадагаскару.

У суботу, 11 жовтня, колишній прем’єр-міністр Крістіан Нтсай і бізнесмен Мамі Раватоманга, близький союзник президента, вилетіли приватним літаком до Маврикію. Того ж дня Радзуеліна не з’явився на церемонії призначення генерала Ноноса Мбіни Мамелісона на посаду голови жандармерії. На заході були присутні міністр збройних сил генерал Дерамасінджака Ракутуарівело та генерал Демосфен Пікулас, якого підрозділ Capsat оголосив новим командувачем армії.