Reuters: Експорт російського пального впав на 17% у вересні після атак дронів

Експорт нафтопродуктів із Росії морем у вересні зменшився на 17,1% у порівнянні з серпнем — до 7,58 мільйона тонн. Це стало наслідком скорочення виробництва пального через удари дронів по нафтопереробних заводах.
Про це свідчать дані галузевих джерел і розрахунки Reuters.
У серпні та вересні кілька великих НПЗ зазнали атак безпілотників, зокрема:
- «Киришінафтооргсинтез» компанії «Сургутнафтогаз»,
- Волгоградський НПЗ компанії «Лукойл»;
- група самарських заводів «Роснафти».
За словами учасників ринку, незаплановані зупинки на низці ключових заводів зменшили експорт пального та збільшили обсяги експорту сирої нафти.
У вересні загальний експорт нафтопродуктів через балтійські порти Приморськ, Висоцьк, Санкт-Петербург і Усть-Луга знизився на 15,4% — до 4,36 мільйона тонн, за даними ринкових джерел.
Експорт пального через чорноморські та азовські порти минулого місяця впав на 23,2% у порівнянні з серпнем — до 2,52 мільйона тонн.
Поставки нафтопродуктів із арктичних портів Мурманськ і Архангельськ у вересні дещо зросли — на 1,8%, до 30,2 тисячі тонн.
А завантаження пального у далекосхідних портах Росії знизилося на 1,5% у місячному вимірі — до 661,3 тисячі тонн, свідчать дані джерел та підрахунки Reuters.
- 6 жовтня стало відомо, що один з найбільших нафтопереробних заводів у місті Кириші Ленінградської області РФ зупинив роботу своєї найпродуктивнішої установки первинної переробки нафти внаслідок атаки українських дронів 4 жовтня.