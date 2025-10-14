Росіяни вбили у Херсоні трьох людей, ще чотирьох поранили

Росіяни опівдні 14 жовтня завдали чергового удару по Херсону — є жертви та постраждалі.

Про це повідомляють Херсонська ОВА та обласна прокуратура.

Через російський артилерійський обстріл Дніпровського району міста загинули дві літні жінки та 45-річний чоловік.

За життя 55-річного чоловіка борються медики — він дістав вибухову травму, уламкові поранення голови, руки та грудної клітки. Його стан важкий.

Також відомо про чотирьох поранених цивільних. Трьом з них — 57-річному чоловіку та жінкам 60 й 62 років — надали допомогу на місці.