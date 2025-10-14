Зеленський відповів на петицію про створення військової адміністрації в Одесі

Петиція про створення міської військової адміністрації в Одесі набрала необхідні 25 тисяч голосів після негоди 30 вересня, в якій загинули десять людей. На неї відреагував президент Володимир Зеленський.

Відповідь Зеленського опублікували 14 жовтня на сайті електронних петицій.

Він зазначив, що таке рішення ухвалюється лише за поданням ОВА або військового командування. Наразі такі подання не надходили.

Президент звернувся до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера з проханням перевірити ситуацію і, за наявності підстав, вжити необхідних заходів.

Зеленський пообіцяв поінформувати автора петиції про результати розгляду порушених питань.