Екснардепа від Партії регіонів Іванющенка заочно взяли під варту — він у розшуку через махінації з землею на 160 млн грн

Вищий антикорупційний суд 14 жовтня заочно взяв під варту колишнього народного депутата України від Партії регіонів Юрія Іванющенка, якого підозрюють у заволодінні 18 га державної землі на понад 160 мільйонів гривень.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура без імені фігуранта, якому обрали запобіжний захід, але деталі справи вказують саме на Іванющенка.

Підозру в цій справі Іванющенку оголосили ще на початку вересня за статтями про привласнення та легалізацію незаконно отриманого майна. Пізніше цього ж місяця Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило екснардепа в розшук.

За даними слідства, навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею за контроль над ринком «Столичний» у передмісті Києва остання вирішила вивести активи ринку на підконтрольних осіб.

Для цього службовці Держгеокадастру змінили цільове призначення землі ринку, частину якої розділили на дев’ять ділянок по 2 га та передали у власність заздалегідь визначених людей, а потім продали трьом пов’язаним із забудовницею товариствам.

Згодом сторони врегулювали конфлікт підписанням «понятійки» щодо спільного використання землі ринку. А у вересні 2021 року довірена особа ексобранця увійшла до складу бенефіціарів товариств-власників земельних ділянок.